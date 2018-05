Rifiuti in via Papa Luciani, residenti sul piede di guerra

"Questi operatori ecologici maldestri non fanno altro che sporcare invece di pulire", queste le parole dei tanti residenti di via Papa Luciani, che a quando risulta dalle lamentele piu volte si sono ritrovati tra la spazzatura sparsa sotto casa. "È pronta una denuncia alla Procura - dice un residente, non che appartenete alle forze dell'ordine - i responsabili pagheranno le loro colpe, non possiamo piu vivere tra la spazzatura a rischio di malattie infettive". La segnalazione arriva da un lettore.