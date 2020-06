Accessi alle spiagge impraticabili, l'appello: "Il Comune intervenga"

San Leone non è solo piazza Giglia! Faccio una segnalazione al sindaco e all'assessore competente, che la frazione di San Leone necessita di manutenzione e pulizia, tutti lo sappiamo. Ma basterebbe poco per dare un po' di decoro alla nostra San Leone. In particolare voglio evidenziare come gli accessi alle spiagge sono impraticabili, impossibile posteggiare moto, e risulta difficoltoso anche per i pedoni. La sporcizia e il degrado sono insopportabili. Non possiamo iniziare la stagione balneare appena partita, ai Turisti e ai bagnanti, presentando Agrigento in questa maniera. L'amministrazione faccia qualcosa e dimostri amore per la città, rimediando al degrado e alla sistemazione degli accessi.