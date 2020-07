Le serie tv da non perdere su Amazon Prime Video

L’estate è il periodo delle vacanze e del relax e le serie tv sono la compagnia perfetta per liberare la mente, ma anche per tuffarsi in avventure e storie romantiche che hanno come protagonisti i vostri attori preferiti.

Rassicuranti, leggere, divertenti o mozzafiato ogni storia è un modo per evadere della realtà anche sotto l’ombrellone. Tra le piattaforme che propongono serie originali o grandi classici non potete farvi sfuggire Amazon Prime Video.

Il servizio associato all’abbonamento Prime, non solo vi permette di ricevere i vostri pacchi comodamente a casa e in poco tempo, ma vi consente di accedere ad una vasta videoteca di film e serie tv.

Non sapete quale titolo scegliere? Ancora non avete un genere preferito? Per farvi scoprire nuove serie tv abbiamo selezionato per voi le migliori proposte Amazon Prime Video da guardare assolutamente questa estate.

Good Omens: una serie irriverente

La fine del mondo e l’arrivo dell’anticristo a prima vista possono sembrare temi su cui non scherzare, ma grazie a questa serie tv prodotta da Prime Video e tratta dall’omonimo libro scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett nel 1990, diventa tutto più divertente. I protagonisti dello show sono il demone scapestrato Crowley e l’angelo nervoso Azraphel. I due si sono integrati sulla Terra, tanto da apprezzare alcuni dei costumi che considerano stravaganti. La loro permanenza scorre tranquilla e senza problemi fino a quando si ritrovano a dover fermare la venuta dell’Anticristo, un bambino di 11 anni inconsapevole della sua responsabilità. Per evitare l’Apocalisse, dovranno mettersi contro il Paradiso e Inferno e ritrovare il piccolo, ad aiutarli ci saranno streghe, ingegneri e una banda di bambini coraggiosi.

Little fires everywhere: una serie tutta al femminile

Tratta dal romanzo omonimo di Celeste Ng è una serie Amazon Original prodotta dalle protagoniste principali Reese Witherspoon, di recente vista nella serie Big Little Lies e Kerry Washington volto di Scandal. La serie drammatica e intensa, racconta l’incoltro e lo scontro di due mondi opposti. La Witherspoon interpreta Elena Richardson, giornalista part-time, moglie, madre di quattro figli ma soprattutto il punto di riferimento di un quartiere in cui le apparenze sono tutto. La vita rigorosa di Elena in cui tutto è scandito e pensato, viene messa in discussione dalla figlia ribelle Izzy che farebbe di tutto per non essere come la madre. Per dimostrare di essere una persona aperta e non rigida, decide di affittare un appartamento a Mia Warren (Kerry Washington), artista senza soldi che con la figlia Pearl ha sempre la valigia in mano. I caratteri delle due donne sono così diversi che è difficile non entrare in contrasto, la loro però non sarà mai una guerra aperta, ma piccoli contrasti e risentimenti sotterranei.

Upload: per gli appassionati di fantascienza

La serie ambientata nel 2023, presenta un futuro in cui gli umani possono scegliere tra la morte o una realtà virtuale in cui caricare la loro anima. Robbie Amell nei panni di Nathan Brown è un ragazzo che a seguito di un incidente deve scegliere se essere operato e sperare di salvarsi o morire e vivere in un aldilà digitale fatto a misura sui suoi desideri. Il giovane decide per quest’ultima opzione e si ritrova a vivere a Lakeviews, una realtà digitale in cui può scegliete tutto quello che desidera pagando piccoli extra. Anche se all’inizio questo mondo rappresenta quello che ha sempre voluto, poco alla volta il ragazzo inizia a sentire la nostalgia dei suoi cari. A rendere ancora più difficile la permanenza nel mondo digitale è il legame che si è instaurato tra lui e Nora Anthony, la ragazza del servizio clienti della realtà virtuale.

La fantastica signora Maisel: per chi ama le commedie

Vincitrice di 16 Emmy Awards e 3 Golden Globes la serie è ambientata nella New York di fine anni ’50. Midge è una casalinga ebrea dell’upper-class, la sua vita trascorre tranquilla, il suo unico obiettivo è rendere felice il marito. L’uomo trascorre le sue giornate tentando di sfondare come stand up comedian ma con scarso successo. La vita di Midge riceve uno scossone quando scopre che il marito la tradisce con la segretaria, una sera decide di annegare il dispiacere nell’alcool e priva di freni sale sul palco del comedy club dove si esibisce il marito. La sua performance esilarante, le costa un arresto per linguaggio scurrile. Una volta fuori dal carcere Susie, la proprietarie del club, la invita a continuare e a coltivare il suo talento per la comicità. Ormai arrivata alla terza stagione, grazie al successo ottenuto, Midge deve affrontare il suo primo tour come comedian.

Gortimer Gibbom - La vita a Normal Street: perfetta per i ragazzi

Nel catalogo Amazon Prime Video ci sono anche serie dedicate ai ragazzi e Gortimer Gibbom è tra quelle imperdibili. La magia e l’amicizia sono gli ingredienti di questa storia che ha come protagonista Gortimer e i suoi amici Ranger e Mel. I tre ragazzi vivono a Normal Street, un sobborgo che all’apparenza sembra normale, quasi noioso, ma che sotto la superficie nasconde qualcosa di magico. Tutto ha inizio con l’incontro tra Gortimer e l’eccentrica vicina. La donna chiede aiuto per realizzare un progetto strano e improvvisamente i ragazzi diventeranno testimoni di avvenimenti fuori dal comune. Tra misteri, cacce al tesoro e incantesimi, vivranno magiche avventure uniti sempre dalla loro indissolubile amicizia.

Fleabag: una serie ironica e diretta

Vincitrice di quattro Emmy Awards nel 2019, Fleabag, letteralmente sacco di pulci, è il soprannome della protagonista, una persona scorretta e cattiva. La serie racconta la storia di una trentenne, single, con una caffetteria sull’orlo del fallimento e che arranca nella vita. La bassa autostima e la sfortuna in amore non le migliorano lo stato d’animo. La sua vita è fatta di frustrazioni, arrabbiature e umiliazioni che affronta in modo ironico e dissacrante rivolgendosi direttamente allo spettatore.

L'allieva: una serie tutta italiana

L’allieva è una serie italiana trasmessa in tv e approdata recentemente sulla piattaforma Amazon. La protagonista è Alice Allevi una studentessa di medicina che non ha ben chiaro cosa fare nel futuro. Dopo la morte della badante di sua nonna, finalmente scopre quale carriera intraprendere: medicina legale. La vita alla scuola di specializzazione non è semplice, si deve dividere tra situazioni impegnative e scelte in amore difficili. Frequentando l’istituto incontra l’arrogante dottor Claudio Conforti, con cui si crea una forte intesa e l’affascinante e simpatico Arthur, figlio del direttore dell'istituto, scegliere tra i due non sarà semplice.

Inuyasha: per chi ama gli anime

Gli amanti degli anime potranno avere a disposizione su Amazon Prime Video un ricco catalogo di storie e avventure imperdibili. Tra queste non poteva mancare Inuyasha. Le quattro stagioni disponibili sulla piattaforma, raccontano la storia di Kagome Higurashi una ragazza delle scuole medie del tutto normale. Un giorno la sua famiglia decide di portarla all’antico pozzo nel tempio shinto. Improvvisamente tutta la sua vita viene stravolta, la giovane si trova a viaggiare nel passato, indietro di cinquecento anni, fino ad arrivare all’epoca Sengoku.

Hanna: ideale per chi preferisce le serie ricche di azione

Tratta dal film omonimo di Joe Wright, Hanna è una ragazza che viene cresciuta in totale isolamento nelle remote foreste dell’Europa dell’est. Le sue giornate sono scandite dagli allenamenti per prepararsi ad affrontare e sconfiggere coloro che danno la caccia a lei e suo padre. Le sue abilità sono messe a dura prova quando un agente della CIA corrotto, Marissa Wiegler, li intercetta. La ragazza per la prima volta dovrà separarsi dal padre e affrontare un viaggio in totale solitudine verso l’Europa e sconfiggere gli agenti. Vivere da sola e proteggersi dal nemico, metterà a dura prova il fisico e le emozioni di Hanna.

Golia: un legal drama da guardare sotto l’ombrellone

Il premio Oscar Billy Bob Thornton veste i panni di Billy McBride, un famoso avvocato di Santa Monica, co-fondatore dello studio Cooperman & McBride. Dopo aver fatto assolvere un uomo dall’accusa di omicidio grazie ad un cavillo, quest’ultimo uscito di prigione stermina un'intera famiglia. Il gesto dell'uomo per Billy significa la fine della carriera, caduto in disgrazia vive in un motel e affoga i dispiaceri nell'alcol. Il suo ex partner, Donald Cooperman, un veterano della Guerra del Vietnam sfigurato, nutre un profondo rancore nei suoi confronti, mentre sua moglie Michelle, una socia dello studio, lo ha lasciato. La rivincita arriva quando l'avvocatessa Patty Solis-Papagian gli chiede aiuto per un vecchio caso su un presunto suicidio in mare che coinvolgeva un importante cliente dello studio. Billy è pronto a intentare una causa legale colossale contro il vecchio studio Cooperman & McBride e riprendere il suo posto, perchè l'ambizione e la voglia di vincere non lo hanno mai abbandonato.

Queste sono alcune delle serie presenti nel vasto catalogo Amazon Prime Video, per scoprire i film a disposizione non dovete fare altro che iscrivervi al sevizio. Vediamo come fare.

Cos’è Amazon Prime video

Amazon Prime Video è un servizio messo a disposizione da Amazon come Music Unlimited o Prime Student.

Compatibile con ogni computer e accessibile da tutti i browser che hanno il supporto alla tecnologia HTML5, è fruibile su smartphone grazie all’app dedicata in cui è possibile anche scaricare i contenuti per guardarli offline. Inoltre, è possibile vedere Prime Video con le smart tv o appositi dispositivi.

Come iscriversi ad Amazon Prime Video e i costi

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. Questo significa che una volta sottoscritto l’abbonamento a Prime di 36€ annui o 3,99€ mensili, non dovete pagare un costo aggiuntivo. I nuovi clienti possono provare gratis per 30 giorni Prime ottenendo quindi anche l’accesso a Prime Video. Al termine del periodo di prova potete decidere se rinnovarlo o disdirlo.

Iscriversi al servizio è semplice e veloce, basta collegarsi alla pagina Amazon Prime, cliccare sul pulsante "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni", ed effettuare l’accesso all’account Amazon. A questo punto basta seguire la procedura guidata e sottoscrivere Amazon Prime.

Una volta attivato l’abbonamento è arrivato il momento di collegarsi alla pagina iniziale di Amazon Prime Video e cliccare sulla voce Accedi in alto a destra.

A questo punto avrete a disposizione tutti i titoli presenti nel catalogo, basta scegliere nel menù a tendina in alto a sinistra tra serie tv e film in italiano o in lingua originale.

Se avete un impegno improvviso niente paura potete interrompere la visione dell’episodio ogni volta che volete e riprenderlo dal punto in cui l’avete lasciato, indipendentemente da ogni device.

Non vi resta altro che scegliere la vostra serie preferita e iniziare a guardarla!