Il menu della domenica

Il pranzo della domenica, che sia di festa o meno, è sempre un'ottima scusa per cucinare ricette gustose e ricche. Specialmente nei mesi invernali le pietanze cotte in forno oppure le zuppe calde e la pasta fatta in casa ripiena sono le scelte migliori da fare.

Si possono preparare ricette veloci, ma anche più elaborate, imbandire una bella tavola e condividere tutto con la famiglia.

Oggi vi suggeriamo 3 grandi classici della tradizione.

Iniziamo con un succulento piatto di lasagne alla bolognese: alternate a strati pasta all’uovo tirata a sfoglia uno stretto ragù con tritato, besciamella e parmigiano. Ripetete l’operazione per almeno 4/5 strati (la tradizione bolognese ne vuole 7) e fate cuocere e gratinare in forno; il risultato è garantito.

Roast-beef in salsa: il secondo piatto, acquisito dalla tradizione inglese, è ormai un piatto della cucina internazionale ed è perfetto per i pranzi della domenica perché può essere servito freddo può essere preparato prima. Il segreto sta tutto nella qualità della carne di vitello, che deve essere messa in rete e cotta in forno per 25 minuti per ogni kg di carne, innaffiata a metà cottura con un buon bicchiere di vino rosso e tagliata sottilmente e condita con una salsa verde o la salsa tonnata.

E la domenica uno strappo alla regola si può fare e allora quale miglior modo per chiudere un bel pranzo in famiglia preparando un golosissimo tiramisù. Montate i tuorli delle uova con lo zucchero (uno per ogni 100 gr di zucchero) e quando sono ben spumosi aggiungete il mascarpone e amalgamate fino ad ottenere una crema omogenea. Alternate gli strati di savoiardi imbevuti nel caffè alla crema del mascarpone e in ultimo spolverizzate tutto con il cacao amaro in polvere.

Non resta che augurare a tutti Buon pranzo e Buona Domenica!