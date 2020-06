2 Giugno 2020: festa della Repubblica Italiana

Domani 2 Giugno 2020 la nostra Repubblica spegnerà 74 candeline; ma quale è l’origine di questa ricorrenza e perché si celebra?

La Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno perché, proprio tra il 2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno Savoia, scelsero la repubblica costituzionale, abolendo la monarchia.

Dal 1948, per esempio, in via dei Fori Imperiali, a Roma, si tiene una sfilata militare in onore della Repubblica. La cerimonia attuale prevede dunque la deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra e che non sono mai stati riconosciuti, presso l'Altare della Patria, a cui segue la parata militare alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

Uno dei momenti più spettacolari della parata rimane comunque quello dell'esibizione delle Frecce Tricolori: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. I questi giorni le frecce sono state impegnatissime, volando sui cieli delle principali città italiane per colorare i cieli con la nostra bandiera e ricordare in questo duro periodo che abbiamo vissuto a causa dell’emergenza da covid-19 che l’Italia è un Paese forte pronto a ripartire; nella giornata di domani l’operazione Frecce Tricolore si chiuderà proprio con il classico volo sulla Capitale.

Naturalmente questo 2 Giugno 2020 segnato dall’emergenza sanitaria sarà rivisto e non vedrà tanta gente riversarsi per le vie di Roma in attesa della parata, quindi anche i protocolli tradizionali hanno subito modifiche, cambiando, almeno per quest'anno, il volto della festa: niente sfilate davanti alla folla e cerimonie ridotte al minimo.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella infatti, dopo aver deposto come di consueto la corona commemorativa sull'Altare della Patria, si recherà in Lombardia per far visita alla comunità di Codogno, il paese del Lodigiano che per primo è stato colpito dal contagio. Invece nella giornata odierna il Presidente presenzierà ad concerto in ricordo delle vittime del coronavirus; per l'occasione si esibirà l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai1.