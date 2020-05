Mercurio visibile ad occhio nudo il 31 maggio

Tramonterà quasi due ore dopo il sole e sarà visibile a occhio nudo. Mercurio, finalmente, si farà ammirare. Un evento abbastanza raro, non tanto per la distanza di questo pianeta, ma per la sua posizione.

Mercurio, infatti, è uno dei pianeti più vicini alla Terra ma è anche uno dei più difficili da osservare. La sua distanza media dal Sole è di appena 58 milioni di chilometri. La sua orbita è così stretta e lo accompagna così da vicino, che lo si può vedere solo poco dopo il tramonto o poco prima dell'alba.

Spesso, infatti, si trova in posizione interna ed è abbagliato dal Sole. Per compiere un'orbita completa impiega ben 88 giorni e questo fa sì che sia molto difficile da vedere per molti giorni consecutivi.

Finalmente il 31 maggio Mercurio sarà visibile ad occhio nudo, un appuntamento imperdibile.