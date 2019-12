Studenti più meritevoli della Sicilia, in lista anche giovani della provincia

Anche quest’anno la Mutua sanitaria Cesare Pozzo premia gli studenti più meritevoli di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, Università di primo livello e magistrale, Università estere. Duecentonovantasette giovani siciliani verranno premiati nel corso di sei cerimonie che si terranno ad Aci Castello (per le province di Catania, Siracusa, Ragusa), Aragona (per la provincia di Agrigento), Caltanissetta (per le province di Caltanissetta ed Enna), Messina, Palermo e Trapani. A Caltanissetta la cerimonia si svolgerà il 20 dicembre alle ore 18.30 alla società cattolica Maria SS. della Catena in via Redentore, 16.

“Il diritto allo studio, al pari del diritto alla salute, è uno dei valori sui quali si fonda la nostra Società – afferma Armando Messineo, presidente nazionale della mutua sanitaria Cesare Pozzo - Crediamo fermamente nel valore dell’istruzione per costruire il futuro dei giovani e garantire lo sviluppo del nostro Paese”. Ogni anno CesarePozzo rinnova il suo impegno a favore della formazione scolastica e universitaria, con l’aiuto economico concreto dei sussidi per i soci e i loro familiari".