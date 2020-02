Vullo: "Rifiuti speciali in via Kennedy, Villaseta sempre in abbandono"

Via Kennedy a Villaseta invasa dai rifiuti, alcuni anche speciali: il consigliere comunale Marco Vullo chiede interventi urgenti di bonifica per la rimozione "di materiale plastico e ferroso andato a fuoco a causa di un incendio di una autovettura che insiste sul marciapiede e sul manto stradale".

"Ho interessato per le vie brevi più volte gli uffici comunali preposti, ma non ho ricevuto ad oggi nessuna risposta - dice Vullo -. Da oltre un mese dopo l’accaduto, il materiale identificato come rifiuto speciale invade una porzione della carreggiate e buona parte del marciapiede costituendo un grave pericolo per i pedoni e per gli automobilisti costretti a scansare alla meno peggio il materiale che giace a terra. Chi ha il dovere di intervenire lo faccia - conclude Vullo - in questi giorni sento pubblicizzare da parte dell’amministrazione interventi in favore delle frazioni, ma poi la realtà e sotto gli occhi di tutti, tante chiacchiere e poca attenzione, i quartieri vanno vissuti quotidianamente attraverso l’erogazione dei minimi servizi".