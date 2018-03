Tassa di stazionamento dei bus turistici, Spataro: "I conti non tornano"

“La tassa di stazionamento è stata istituita, per essere poi di fatto stazionata”. A muovere la critica è il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, alla luce dei magri proventi finiti nelle casse di Palazzo dei Giganti. “E’ grave ed incomprensibile – sottolinea - come una importante fonte di entrata sia stata fin qui, colpevolmente, utilizzata male dall’amministrazione Firetto”.

I numeri, a fronte di un accertato boom di turisti arrivati nella città dei templi, parlano di appena 90 mila euro nel 2017, di cui 65 mila nel secondo semestre, che è quello in cui si concentrano i maggiori i flussi. "Conti alla mano – precisa Spataro – e come se, in questo lasso di tempo, avessero avuto accesso al territorio comunale solo 4 pullman al giorno. Inverosimile. E allora ci sono delle criticità che, se non individuate e risolte, continueranno a compromettere la regolare applicazione di questa tassa di scopo. In occasione del Mandorlo in Fiore, con la città e le frazioni invase letteralmente dai bus, quale è stata l’entità dell’introito?".

"Mi auguro che il sindaco e l’assessore al ramo abbiano responsabilmente pianificato un adeguato ed efficace servizio, dispiegando uomini e mezzi della polizia locale a caccia degli autobus con a bordo i visitatori. In attesa di formale riscontro, è mia intenzione – assicura Spataro – convocare, nella qualità di presidente, la commissione consiliare al turismo per acquisire le carte e approfondire l’intera questione".