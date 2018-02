Elezioni regionali, il Tar respinge il ricorso di Forzese: deputati eletti restano in carica

I giudici della prima sezione del Tar di Palermo hanno respinto il ricorso presentato da Marco Forzese, candidato alla elezioni regionali siciliane del 5 novembre, alla carica di deputato all'Ars con la lista "Alternativa Popolare - Centristi per Micari".

La lista regionale collegata non ha raggiunto il quorum del 5% su base regionale per l'assegnazione dei seggi. Secondo il ricorso di Forzese la lista di Alternativa Popolare avrebbe raggiunto il quorum se fossero stati esclusi dalla competizione molti candidati che si sono presentati nei collegi circoscrizionali di tutte le provincie siciliane che non avevano dichiarato l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dalla cosiddetta legge Severino.

In giudizio si è costituito, tra gli altri, il deputato saccense Michele Catanzaro, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno presentato le sentenze del Consiglio di Stato secondo cui ai candidati avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta la possibilità di integrare la documentazione.

Dunque, per effetto della sentenza resa dal Tar, tutti i deputati regionali neoeletti, tra i quali anche Catanzaro, resteranno in carica, e tale precedente - fa sapere l'avvocato Rubino - probabilmente orienterà il collegio giudicante nell'ambito degli ulteriori ricorsi elettorali, tra i quali vi è quello proposto dall'ex onorevole Pino Apprendi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, in cui si è costituita in giudizio l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, assistita dagli stessi avvocati Rubino e Impiduglia, per chiedere il rigetto del ricorso.