Porto Empedocle, presentata la mozione di sfiducia al sindaco Carmina

Al momento è un'iniziativa isolata, probabilmente più che altro provocatoria, ma è un primo passo contro l'amministrazione Carmina, che ha ormai svoltato la metà del proprio mandato.

Il consigliere comunale Gero Sanfilippo ha infatti protocollato la proposta di sfiducia al sindaco Ida Carmina, apponendo, al momento, solamente la sua firma. Un gesto che è stato accolto con giubilo nei gruppi Facebook che criticano - a volte anche molto duramente - il primo cittadino, ma che per avere un qualsiasi valore amministrativo (e anche politico, in realtà) dovrà raccogliere un numero di firme ben maggiore. Le potenzialità ci sono tutte: il Movimento 5 Stelle è infatti rappresentato da soli 2 consiglieri comunali, e, anche togliendo coloro che si sono fin qui posti in una posizione di "responsabilità" rispetto all'amministrazione Carmina, rimangono i numeri bastevoli per una sfiducia "veloce" al primo cittadino e alla sua Giunta.

Verrà consumato questo passaggio? In realtà se ne parla da tanto negli ambienti politici empedoclini, ma solo come ultima ratio. A lungo si è pensato che Carmina si sarebbe dimessa, pressata dalle difficoltà amministrative e dagli attacchi. Fatto che non è avvenuto, spingendo quindi al passo successivo.