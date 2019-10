La mozione di sfiducia non passa, Anna Alba rimane sindaco di Favara

Bocciata la mozione di sfiducia al sindaco di Favara Anna Alba. Ieri, a tarda sera, dopo ore di dibattito duro ma di fatto fine a sé stesso, buono forse più per le telecamere per lo streaming e per regolare qualche conto interno agli schieramenti presenti in aula (in particolare quelli tra le due anime del Movimento 5 Stelle cittadino) i voti infatti non hanno sostenuto l'idea di una sfiducia al primo cittadino in carica.

Sì alla mozione hanno infatti votato in 11: Carmelo Sanfratello, Giusy Sciara, Calogero Pirrerra, Massimo Liotta, Giuseppe Sorce, Carmelo Costa, e Danila Baio, (M5S), Vito Maglio, Sergio Caramazza, Marilì Chiapparo e Rossana Castronovo (gruppo misto), Laura Mossuto (Pd) e Salvatore Giudice. Si sono opposti alla mozione gli altri consiglieri 5 stelle Selenia Failla, Carmelina Cusumano, Marianna Fallea, Giuseppe Bellavia, Salvatore Di Naro e Antonio Scalia. Si è invece astenuto il consigliere Calogero Castronovo, Pd (partito che fino a due giorni fa era ad un passo dall'ingresso in giunta), mentre assenti risultavano i consiglieri di "opposizione" Giuseppe Nobile e Salvaotre Fanara.

Adesso è molto probabile che l'amministrazione comunale verrà rivista nella sua composizione assessoriale (anche a causa delle dimissioni di questi giorni)