Elezione segreteria Pd, Zambito: "Scelta condivisa, polemiche inutili"

"Sono rimasto sconcertato nel leggere il comunicato stampa di Maria Iacono e sottoscritto da altre due persone". Inizia così la dura replica di Giuseppe Zambito, ex segretario provinciale del Pd e oggi componente della commissione di garanzia alla lettera firmata da Maria Iacono, Mortellaro e Chianetta nella quale si contestava la proclamazione a segretario generale, avvenuta nei giorni scorsi, di Giovanna Iacono.

"La commissione provinciale per il congresso ha preso atto della candidatura di Giovanna Iacono alla carica di segretario provinciale che essendo l'unica di fatto è il nuovo segretario provinciale, questo secondo le regole stabilite dal partito. La decisione della commissione regionale per il congresso che sospende i congressi è pervenuta successivamente alla convocazione della commissione provinciale - spiega ancora Zambito -. In questi mesi abbiamo assistito a continue delibere che modificano regole e tempi e ci siamo sempre attenuti alle regole date di volta in volta. Anche in questa occasione abbiamo seguito l'iter voluto dalla commissione regionale, purtroppo nel frattempo ancora una volta le cose sono cambiate in corso d'opera. Di fatto - continua l'ex segretario - i congressi di circolo sono stati sospesi e non si capisce dove sta lo scandalo. Devo prendere atto, ancora una volta, che al giusto confronto politico, si preferisce un comunicato stampa utile soltanto a fare confusione e forse a rivendicare posizioni non corrispondenti alla sostanza dei numeri. Dobbiamo cambiare, basta con le mini aree buone soltanto a chiedere posti in assemblea o in direzione, alla contrattazione spicciola che qualcuno vuole vestire di significato politico. La candidatura di Giovanna Iacono - conclude - è ampiamente condivisa e sostenuta, tutto il resto sono solo chiacchiere inutili e dannose. Siamo in attesa di capire come proseguire il percorso congressuale e come sempre rispetteremo le regole".