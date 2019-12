Anche in provincia arrivano le "Sardine", ecco i due eventi previsti

Approda anche ad Agrigento il movimento delle "Sardine", l'onda di protesta spontanea organizzata sui social che da alcune settimane ormai interessa tutto il Paese. Un'iniziativa inizialmente centrata principalmente a contestare politicamente il leader della Lega Matteo Salvini e in generalei rappresentanti poltiici del cosiddetto "sovranismo" ma che adesso si sta progressivamente trasformando in un vero e proprio movimento.

Le "Sardine" faranno tappa anche in provincia con due distinti eventi: il primo è quello previsto per il 21 dicembre in piazza Duomo a Sciacca, mentre il secondo per il 27 dicembre alle 17 in piazza Marconi ad Agrigento. Di entrambe le iniziative sono già presenti gli eventi su Facebook e sono giànumerose le adesioni annunciate, almeno sui social.