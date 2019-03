Rimozione della cassette utili alla raccolta dei volantini, La Felice: "Multe? E' sconcertante"

Rimozione delle cassette utili alla raccolta dei volantini, interviene il portavoce del partito Fratelli d’Italia, Fabio La Felice. E’ lui a difendere i cittadini multati. "La notizia delle multe comminate dalla Polizia municipale a diversi cittadini, per la mancata rimozione delle cassette destinate alla raccolta dei volantini pubblicitari poste all'esterno degli edifici (in ottemperanza di un'Ordinanza sindacale), è sconcertante. È paradossale - dice La Felice - che la scelta di far rimuovere le cassette sia dettata dall'intento di evitare che i volantini finiscano per strada, dato che lo scopo delle stesse è proprio quello. Peraltro, la rimozione delle cassette dall'esterno degli edifici, oltre a determinare una spesa per i cittadini, comporterebbe qualche problema di sicurezza in quanto qualunque malintenzionato potrebbe suonare al campanello della sua potenziale vittima e farsi aprire il portone di casa con il pretesto della consegna di materiale pubblicitario. Ci troviamo dunque di fronte all'ennesimo strampalato atto di questa Amministrazione che vorrebbe far passare l'idea che il problema dell'immondizia per le strade della città dipenda dalle cassette di raccolta di materiale pubblicitario poste all'esterno degli edifici e non da un sistema di raccolta dei rifiuti fallimentare e da uno spazzamento stradale inesistente".