Rifiuti a Lampedusa e Linosa, Di Caro: "E' emergenza sanitaria, da Musumeci zero risposte"

Il parlamentare regionale del M5S Giovanni Di Caro, ancora una volta, punta il dito contro le inefficienze del governo regionale: "La Regione Siciliana deve erogare circa un milione di euro per l'annualità 2017 relativa alle trasferenze per il Comune di Lampedusa e Linosa. Queste somme sono necessarie ed urgenti perché l'isola, invasa dai rifiuti, torni lentamente alla normalità. Il 13 novembre scorso - continua Di Caro - ho depositato un'interrogazione parlamentare, con carattere di urgenza, per chiedere verifiche urgenti sui disservizi, i danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini causati dalla mancata raccolta dei rifiuti nel comune di Lampedusa e Linosa. Da allora nulla, nessuno nel governo Musumeci si è preoccupato delle condizioni dei cittadini lampedusani e degli operatori ecologici che da maggio scorso non ricevono lo stipendio".

Le aziende della Rti Sea-Seap, ad oggi, non hanno corrisposto le retribuzioni dovute ai dipendenti, giustificando i ritardi nei pagamenti con la motivazione: “Se il Comune non paga il corrispettivo del servizio, il raggruppamento non può pagare i lavoratori”. "Musumeci tolga ogni alibi, trasferisca immediatamente le somme che spettano al Comune di Lampedusa e Linosa e interrompa - scrive Di Caro - un disastro ambientale che può avere conseguenze nefaste per il territorio e per la salute dei cittadini. In Sicilia il costo dei rifiuti è il più alto d’Italia dopo la Campania, ma il servizio è tra i peggiori di tutto il Paese e il governo continua a non sapere che pesci prendere. Fino a quando non ci sarà una strategia regionale, i sindaci non avranno alcuna possibilità di programmare la gestione dei rifiuti prodotta dai loro Comuni. Dopo un anno dal suo insediamento, Musumeci - conclude il deputato regionale - non ha dato alla Sicilia né una legge di riforma, né un piano generale. Senza questi due strumenti non abbiamo alcuna speranza di fare passi in avanti".