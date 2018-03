Rinuncia al ricorso elettorale al Tar, nessuna esclusione di deputati dall'Ars

L'ex deputato regionale Giuseppe Apprendi ha rinunciato al ricorso elettorale davanti al Tar. Non ci saranno, dunque, stravolgimenti - non per questo caso - nella composizione dell'Ars.

Apprendi, assistito dall'avvocato Francesco Leone, aveva proposto un ricorso elettorale davanti al Tar Sicilia per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali concernenti le elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana e "per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato eletto alla carica di deputato all'assemblea regionale siciliana". L'avvocato Francesco Leone aveva sostenuto - secondo quanto ha ufficializzato l'avvocato Girolamo Rubino - che numerosi deputati neo eletti avrebbero dovuto essere esclusi dalla competizione elettorale a causa dell'asserita omessa dichiarazione di accettazione della candidatura prescritta dall'articolo 9 della cosiddetta "Legge Savarino".

Si erano costituiti in giudizio, tra gli altri, l'onorevole Michele Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Calogero Ubaldo Marino, nonchè gli onorevoli Margherita La Rocca Ruvolo e Baldassare Gucciardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Le difese avevano eccepito l'inammissibilità dell'istanza per omessa notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nonchè l'infondatezza nel merito alla luce del recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui le dichiarazioni dei candidati, pur non contenenti il richiamo al decreto legislativo non si possono considerare inesistenti, ed ai candidati avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta la possibilità di integrare la documentazione.

In vista dell'udienza di merito l'ex deputato regionale Giuseppe Apprendi ha notificato un atto di rinunzia al ricorso. Verosimilmente - rende noto l'avvocato Girolamo Rubino - alla luce anche della recente sentenza di rigetto resa dal Tar Sicilia su ricorso proposto dall'ex deputato regionale Marco Forzese.

Il Tar, sentiti i difensori della parti, ha dato atto della rinuncia al ricorso.