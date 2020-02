La Lega torna in piazza, ecco tutte le postazioni previste

La Lega Sicilia per Salvini premier torna nelle piazze della provincia di Agrigento con i propri gazebo. A comunicarlo è il commissario della sezione della città dei Templi Francesco Di Mare. L’occasione nasce dall’avvio della campagna di tesseramento per il 2020 e per altre iniziative di interesse nazionale. Nella città dei Templi sono due le giornate e le postazioni previste: Porta di Ponte, all'inizio di via Atenea domani dalle 10 alle 13 e domenica 16 febbraio a piazzale Aster a San Leone dalle 17 alle 20. A Licata, dove oltre al tesseramento sarà possibile esprimere il proprio orientamento sul tema “Sicurezza e detassazione”, il gazebo sarà aperto dalle 10,30 alle 13,15 in piazza Attilio Regolo, nei pressi del porto. Nei gazebo sarà inoltre possibile firmare per l’elezione diretta del presidente della Repubblica e per l’introduzione del sistema maggioritario. “Sarà una nuova occasione per il nostro partito – sottolinea il commissario della sezione di Agrigento, Francesco Di Mare – per raccogliere nuove adesioni al nostro progetto, ma anche istanze provenienti dalla gente comune. Gente alla quale intendiamo fornire risposte concrete, nella quotidianità”.