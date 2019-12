Approvato a tarda notte il bilancio previsionale 2019: salva la stabilizzazione dei precari

Doveva essere tutto pronto per la "semplice" approvazione, ma il già accidentato percorso verso l'approvazione del bilancio previsionale 2019 ha trovato sulla propria strada un numero inatteso e sproporzionato di potenziali impedimenti.

Dopo la lunghissima parentesi connessa all'assenza di pareri per i consolidati, infatti, è comparso proprio ieri sera un problema gigantesco: il previsionale è stato infatti parzialmente rivisto dall'amministrazione, con l'inserimento di 800mila euro di maggiori costi connessi alla differenziata. Questo ha portato i revisori a pronunciare un nuovo parere, che però si è rivelato essere negativo.

Solo per questa fase il Consiglio ha dibattuto dalle 16 circa (orario di convocazione formale), approvando prima i consolidati e il piano del fabbisogno del personale, fino alle 23.20 quando si è effettivamente iniziato a discutere del previsionale. L'empasse dell'assenza del parere positivo dei revisori è stato superato grazie all'impegno personale del dirigente finanziario a garantire gli equilibri (che per il collegio non ci sono), così come l'approvazione del bilancio è arrivata grazie al contributo dell'opposizione: il risultato finale è di 10 sì, 4 astenuti e 5 contrari cui si devono aggiungere però 2 consiglieri di minoranza che hanno lasciato l'aula per tenere in piedi numericamente la situazione.

Adesso la palla, per quanto riguarda le stabilizzazioni dei precari, passa agli uffici, i quali avranno tutto oggi per trasmettere gli atti necessari al Ministero e consentire, quindi, la firma dei tanto attesi contratti. I lavoratori, ieri. hanno a lungo presidiato l'aula in attesa del voto fatidico.