Ospedale "Parlapiano" come Covid-hospital? Scoppia lo scontro politico

Scoppia il "caso politico" sull'ipotesi di una riconversione a Covid-Hospital di parte dell'ospedale di Ribera. Ieri, con una nota, erano stati i parlamentari del Movimento 5 Stelle a rilanciare l'ipotesi, trovando oggi il fuoco incrociato di tutti i componenti del Consiglio comunale di Ribera, ritenendo quella nota "destabilizzante e fuorviante". "I parlamentari pentastellati - continua la nota - in maniera improvvida e superficiale hanno reso dichiarazioni che sono gravemente inesatte. Non corrisponde al vero, in particolare, l'affermazione che il nosocomio Riberese avrebbe 'recentemente cessato la sua operatività': è piuttosto vero il contrario, considerato che proprio nei giorni scorsi sono stati assegnati, ulteriori posti letto all’unità operativa di Medicina".

A replicare alla nota dei consiglieri è, al momento, il solo Matteo Mangiacavallo. "Prendo atto con amarezza e, più in generale, che, nonostante il periodo fortemente drammatico e critico per la nostra nazione e per il nostro territorio - scirve - in cui siamo impegnati a fronteggiare un'emergenza sociale e sanitaria senza precedenti, c'è ancora qualcuno che trova il tempo per sfruttare ogni singola occasione per farne mera speculazione politica a fini elettorali e non. Ai venti consiglieri di Ribera - continua - non rispondo perché in un momento così delicato per tutti le polemiche non servono a nessuno, serve il silenzio e serve remare tutti nella stessa direzione per superarlo prima possibile. Giro loro però, a mezzo stampa, la nota che ho inoltrato ieri al commissario ad acta Alberto Firenze, appena insediato, con l'invito di leggerla e fare le opportune riflessioni".