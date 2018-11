Mozione di sfiducia al sindaco, gli assessori al fianco di Messana

Chi s’aspettava che gli assessori nominati dal sindaco Emilio Messana, frutto di accordi ed espressione della politica, si dimettessero – dopo la presentazione della mozione di sfiducia, sottoscritta da 14 consiglieri comunali sui complessivi 15, - è rimasto deluso. I quattro assessori, ieri, erano ancora al loro posto: accanto al primo cittadino di Racalmuto. E la politica del paese – i rappresentanti di partiti e schieramenti – era in fibrillazione.

Non risultava essere stato convocato il consiglio comunale, durante il quale si discuterà proprio della mozione di sfiducia a Messana. Secondo i ben informati, pare che circolasse l’idea di convocare l’Assise, con questo punto all’ordine del giorno, all’ultima data disponibile: praticamente a fine anno. Tutto questo, forse, per fare in modo che l’attuale amministrazione comunale non indietreggi di un solo passo nell’avviare l’iter per la stabilizzazione dei dipendenti comunali a tempo determinato: i cosiddetti “precari”. Racalmuto è un paese dove i colpi di scena sono sempre possibili. E ieri c’era anche qualcuno – sempre dei ben informati sui movimenti politici cittadini - che non escludeva, così come era già avvenuto alla fine del 2016, che la sfiducia, una volta arrivata all’aula “Marchese”, non si concretizzasse. Eppure i consiglieri che hanno sottoscritto la nuova mozione hanno parlato, per spiegare la mancata approvazione del 2016, di “gioco delle parti”.