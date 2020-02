"Polites in piazza", il M5S chiama a raccolta i cittadini per parlare di politica

"Polites in piazza", ovvero cittadini in piazza, è il titolo di un evento che si terrà domenica mattina in piazzale Giglia ed è promosso dal Movimento 5 Stelle e segnatamente dal deputato Michele Sodano.

"Ci incontreremo con i cittadini che vogliono ritornare a occuparsi attivamente di politica cittadina: ci vediamo dalle 10 alle 13, per approfondire il tema del prossimo referendum costituzionale del 29 marzo sul taglio dei parlamentari e disegnare insieme il percorso verso le prossime elezioni amministrative della Città dei Templi".