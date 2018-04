Verso le amministrative, la Lega pensa ad una propria lista a Licata

Una lista della Lega Salvini Premier a Licata in vista delle amministrative. Lo ha annunciato il coordinatore provinciale Anna Sciangula.

"L'auspicio è quello che si possa trovare una sintesi di un centrodestra unito sotto la figura di un candidato sindaco condiviso che sia autorevole, capace, ma soprattutto ben visto tra i cittadini licatesi. Naturalmente nel momento in cui non dovessero esserci le condizioni di dialogo – sottolinea la Sciangula – siamo pronti a perseguire una nostra strada di rappresentanza. Pronti quindi anche a correre da soli, qualora il quadro politico dovesse complicarsi o non ci dovesse essere la giusta interlocuzione con gli altri attori protagonisti della politica licatese".

Intanto, ieri pomeriggio si è riunito il Coordinamento provinciale della Lega per discutere del quadro politico nazionale, regionale ed organizzativo interno, ma soprattutto per discutere collegialmente e tracciare le linee guida in vista delle elezioni amministrative di primavera. "Nei vari comuni - si legge in una nota - l’obiettivo sarà riconfermare lì dove ci sono degli uscenti o cercare di portare una propria rappresentanza per la prima volta nei vari consessi comunali; naturalmente per poter dare voce ai cittadini con una propria classe dirigente in linea con l’impostazione della Lega sempre vicina ai problemi della gente e che ne rappresenti non solo gli stessi ma si faccia anche portavoce di adeguate soluzioni".