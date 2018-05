Viene meno la convergenza politica, Martello revoca incarico al vice sindaco

L’assessore al Decentramento, Organizzazione, Innovazione, Risorse umane, Attività istituzionali, Risorse strategiche e Patrimonio, nonché vice sindaco delle isole Pelagie: Maria dell’Imperio è stato revocato. Lo ha fatto, nelle ultime ore, il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello. Undici mesi dopo le elezioni amministrative e la composizione della nuova squadra di governo – oltre che del consiglio comunale – Martello ha revocato l’incarico. E lo ha fatto perché ha preso atto – scrive il sindaco nella sua determina – “del venir meno, da parte del vice sindaco Maria Dell’Imperio, della necessaria convergenza politica indispensabile per attuare il programma dell’amministrazione”. Martello argomenta nella determina di procedere per “non compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa”. Ma cosa è successo a Lampedusa? Al Comune, nell’amministrazione, si è aperta una crisi?

“In consiglio comunale – ha spiegato, ieri, il sindaco delle Pelagie Totò Martello – ha manifestato contrarietà in merito al percorso politico che si sta seguendo ed essendo un componente dell’Esecutivo, componente di un organo fiduciario, non poteva continuare a far parte della Giunta”. Martello, all’idea di una eventuale, ipotetica, crisi amministrativa, sorride e categoricamente afferma: “Nessuna crisi. La prossima settimana, non appena verrà il segretario generale, visto che ce lo abbiamo a scavalco, nomineremo il nuovo assessore”. Il sindaco di Lampedusa e Linosa non ha voluto lasciar trapelare nessuna indiscrezione sul nominativo, ma ha garantito: “E’ stato già individuato e ribadisco che non c’è alcuna crisi amministrativa in corso”.

L’ormai ex vice sindaco, Maria Dell’Imperio, che nella vita fa l’avvocato, è rimasta consigliere comunale ed è passata all’opposizione.