Impianto fotovoltaico incompiuto, scatta interrogazione del M5S

Un impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di via Acquanova: l'opera è inserita nell’elenco dell’anagrafe delle incompiute della Regione Sicilia e scatta l'interrogazione.

A proporla è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Gli interventi risultano ad oggi essere stati eseguiti solo parzialmente, nonostante le componenti per la realizzazione dell’impianto (moduli fotovoltaici “convenzionali”, inverter, etc) siano stati acquistati. Per il completamento dell'opera sono state richieste nuove risorse.

"Si ritiene che la scelta di puntare su questo progetto - dicono i consiglieri comunali - rischia di pregiudicare l’effettiva possibilità di fruire dei fondi assegnati a questo comune con il conseguente innegabile danno economico in capo alla comunità intera. Si richiede inoltre conoscenza dello specifico atto secondo il quale il progetto dell’impianto di che trattasi sia stato rimodulato in lotti successivi".