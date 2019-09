Iacolino, Forza Italia: "Portare avanti un progetto moderato e liberale"

“Ho raccolto l’invito del presidente Gasparri partecipando al meeting Everest di Forza Italia che si è svolto a fine settimana a Giovinazzo in provincia di Bari alla presenza di esponenti di primo piano di Forza Italia. Nel corso del mio intervento ho rappresentato l’esigenza di rilanciare Forza Italia ri-partendo dai giovanni eletti nei propri territori". A parlare è la consigliera comunale Giorgia Iacolino.

"Serve - continua - dare precise responsabilità per restituire entusiasmo ad un progetto nel quale ha investito il presidente Berlusconi e che ora richiede un cambio di marcia con l’innesto di una nuova classe dirigente che sappia ascoltare ed interpretare gli umori e le esigenze del popolo italiano - prosegue -. Un progetto moderato e liberale, rinnovato e ambizioso che Forza Italia deve portare avanti con determinazione in alternativa alla incoerenza della sinistra ed al pressappochismo dei 5 Stelle. Il mio sogno è contribuire a riportare in alto Forza Italia - così come ho fatto alla recenti Europee ottenendo 25.000 preferenze,grazie alla intuizione di Gianfranco Miccichè e di Giuseppe Milazzo ed a una lista che ha raccolto il 17%-per recuperare i valori autentici della famiglia,del sostegno alle imprese sane e della realizzazione delle infrastrutture che servono specialmente al Sud”.