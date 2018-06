Sambuca di Sicilia, l'uscente Leo Ciaccio da record: trionfa con l'80,28 per cento

Che avesse vinto era già chiaro dopo le prime sezioni scrutinate. L'uscente Leonardo Ciaccio ha però compiuto una sorta di record: ha ottenuto l'80,28 per cento, ossia 2.792 voti. E la lista a suo sostegno "Sambuca prima di tutto" ha incassato 3.173 preferenze pari al 92,02 per cento.

Ecco i candidati e i risultati del consiglio comunale

Letteralmente schiacciato l'avversario: Michele Gigliotta che 'è fermato ad appena 686 voti pari al 19,72 per cento. Mentre la "Lista civica per Sambuca" ha ottenuto 275 preferenze pari al 7,98 per cento.