Commissione sanità, il presidente Margherita La Rocca Ruvolo: "Priorità ai disabili"

Margherita La Rocca Ruvolo è il nuovo presidente della Commissione Sanità all’Ars. "Ringrazio sinceramente i colleghi per l'ampia convergenza che ha portato alla mia elezione a presidente della commissione Servizi Sociali e Sanitari dell'Ars - dice il neo presidente - un ruolo istituzionale importante che mi inorgoglisce e che mi carica di ulteriore responsabilità".

La deputata agrigentina non ha nascosto tutta quanta la propria soddisfazione. "La commissione Servizi Sociali e Sanitari dell'Ars - dice La Rocca Ruvolo - ha competenza in materia di previdenza ed assistenza sociale, di sanità e igiene pubblica, tutte materie di cui mi sono occupata in questi anni anche nel corso della mia attività di volontariato sociale oltre che di deputata regionale e di cui continuerò adesso ad occuparmi con più impegno e dedizione, consapevole della situazione drammatica sul fronte sanitario in Sicilia. Diverse le emergenze che attendono risposte concrete, dall'assistenza ai disabili alla rimodulazione delle rete ospedaliera, da parte mia e della commissione legislativa che sono stata chiamata a presiedere ci sarà il massimo impegno".