Elezioni politiche, eletto alla Camera Filippo Perconti: ecco chi è

Fa parte del movimento Cinque Stelle dal 2013 ed ha collaborato con il gruppo parlamentare all'Ars. E' stato eletto alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale "Sicilia 1", l'imprenditore di Bivona Filippo Perconti che ha ottenuto 187.507 voti, sfondando il 50 per cento, così da far attribuire due seggi.

Nel 2012, in occasione delle elezioni comunali di Bivona, è stato il coordinatore della campagna elettorale della lista "Primavera Bivonese": i candidati avevano un'età media di 23 anni. Nel 2010 è entrato nel Cda dell'Erus.

“Sono cresciuto a pane e politica e dopo circa 15 anni di attivismo nelle comunità locali e nelle università, dopo illusioni e delusioni e teorie dello scanno e del procrastinamento, ho capito che l’unica realtà che sposa i miei valori etici e morali è il M5S - ha detto durante la campagna elettorale per la candidatura alla Camera - . Sono stanco di questo finto indignarsi, delle passerelle politiche e delle inaugurazioni fantasma, dei milioni di euro sbandierati e mai stanziati, dell’acqua pubblica privatizzata e del lavoro che non arriva mai. Un po’ di anni fa, sarei potuto emigrare e cercare fortuna in altri luoghi, ma ho deciso di restare e di investire in Sicilia. Perché è importante riconoscere che ci vuole coraggio a restare e la Sicilia, la mia terra, ha bisogno dei siciliani che hanno voglia di non stancarsi mai e di operare per il bene ultimo: il benessere della collettività".