Elezioni politiche, eletta alla Camera la "grillina" Rosalba Cimino: ecco chi è

Ha 27 anni ed è di Grotte. Rosalba Cimino è stata eletta, nelle liste del movimento Cinque Stelle, alla Camera dei Deputati. Laureanda in Lettere moderne è attivista del meetup “Grotte 5 Stelle” dal 2013. E' stata candidata alle ultime amministrative al consiglio comunale di Grotte.

“Il Movimento 5 Stelle, per me, è una missione che si manifesta ogni giorno nel condurre il mio stesso ideale di vita - ecco come la giovane si presentava agli attivisti - . Se dovessi diventare una portavoce regionale, vorrei continuare a essere, prima di tutto, un’attivista che dà voce ad ogni singolo cittadino che, nel suo piccolo e nel suo territorio, cerca di cambiare per migliorare la nostra Terra, tra mille difficoltà.

Per tale motivo, il Movimento 5 Stelle pone come strumento fondamentale per la gestione della res publica, la democrazia diretta, senza intermediari. La nostra Sicilia merita il meglio, perché già ci ha permesso di nascere in un ambiente perfetto e per viverlo dobbiamo credere che sia perfettibile. Io ci credo già”.

"Grazie a tutti. Sono emozionatissima, ancora incredula di questo successo. Con 190 mila preferenza sono scattati questi tre seggi. Sono stati 5 anni di lotte e ce ne aspettano altri" - queste le prime parole pronunciate, ieri sera, dalla neo eletta - .