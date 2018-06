Amministrative 2018, Francesco Martorana è il nuovo sindaco di Cianciana

Francesco Martorana è il nuovo sindaco di Cianciana. È stato eletto con il 55,51 per cento dei voti, mentre la lista che lo appoggia, "Uniti per il bene comune", ha ottenuto il 54,60 per cento.

La corsa di Salvatore Sanzeri, appoggiato dalla lista "Insieme per Cianciana", si è fermata al 45,40 per cento. A Cianciana bassa l'affluenza: ha votato solo il 36,68 per cento degli aventi diritto.