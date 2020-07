Raffadali, la Lega scende in campo alle amministrative: Elina Rampello candidata a sindaco

Elina Rampello è la candidata a sindaco di Raffadali per la Lega. Ad annunciarlo è l'europarlamentare Annalisa Tardino. “Con questa scelta - dice-, diamo ufficialmente il via al processo di cambiamento voluto dalla Lega per la provincia di Agrigento”.

Tardino aggiunge: “Vogliamo dare alla provincia volti nuovi, e iniziamo proprio da Raffadali, dove a rompere gli schemi tradizionali è una giovane consigliera di 32 anni, che si è fatta notare in questa ultima legislatura per le tante battaglie condotte in controtendenza rispetto ai soliti modelli politici e che con tenacia si propone di inaugurare una nuova stagione per la sua città”.

"La candidatura - spiega la stessa Elina Rampello - nasce per spronare i giovani, in un paese in cui la politica è sempre la stessa, dove non c’è futuro e non ci sono opportunità concrete di realizzazione se non, purtroppo, quella di andare via, dallo studio al lavoro. Vogliamo portare a Raffadali un sano cambiamento, un nuovo modello di politica, che si basi sull’ascolto delle istanze del territorio. Partendo - aggiunge - da vecchie problematiche ancora da risolvere, quali il PRG, che aspettiamo da circa cinquant’anni, o l’apertura mai avvenuta dell’ospizio, che la Lega intende attenzionare sin da subito, insieme al mio progetto di rettifica dei confini territoriali”.