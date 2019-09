La Rocca Ruvolo candidato sindaco? "No grazie, non sono interessata"

Margherita La Rocca Ruvolo candidata sindaco ad Agrigento? E' il deputato stesso a replicare alla proposta lanciata da Terrana a nome dell'Udc, ed è un cortese "no grazie".

“Sono lusingata per l’attenzione e il riconoscimento del mio impegno politico e amministrativo - spiega - , ma sono impegnata nel delicato e impegnativo lavoro come presidente della commissione Salute dell’Ars e di sindaco di Montevago. Sono impegnata in obiettivi che intendo perseguire e raggiungere e che richiedono il mio totale impegno che non può essere distratto da altre proposte - continua -. La figura di una donna come sindaco di Agrigento sarebbe però una bella proposta da lanciare”.

Insomma, alla fine l'idea sembra fosse una proposta politica nata per puntare sull'effetto più che per lanciare una proposta politica reale, non essendo stata concordata nemmeno con la diretta interessata.