Dissesto finanziario, Spataro: "Sì alle misure correttive ma a certe condizioni"

"Siamo disposti a votare le misure correttive, se saranno precedute da altri atti che veramente rendano un segnale ai cittadini, che soffrono la cronica mancanza di servizi pagati invece con tariffe al massimo". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Spataro, che replica al sindaco Lillo Firetto sul danno che seguirebbe la mancata approvazione delle misure correttive.

“Secondo tale impostazione – aggiunge Spataro – il dissesto sarebbe addebitato ai consiglieri comunali che non approverebbero le misure correttive, che il consiglio comunale attende da oltre due anni dall’amministrazione Firetto. Si conferma dunque una politica solitaria da parte dell’amministrazione, per la quale il consiglio comunale svolge solo un ruolo marginale.

Spataro propone di ridurre "le indennità di sindaco e giunta del 50%, per un risparmio di circa 200mila euro. Ridurre le indennità del presidente del consiglio del 50% con un risparmio di 25mila euro. Revocare l’incarico al capo di gabinetto esterno ed affidare l'incarico ad un funzionario interno con un risparmio di 45mila euro. Revocare l’incarico all'addetto stampa ed affidare l'incarico ad un funzionario interno con un risparmio di 20mila euro. Revocare tutti gli incarichi anche a titolo gratuito e coinvolgere tutto il consiglio comunale nelle scelte più rilevanti, come i progetti collegati agli introiti della tassa di soggiorno e di stazionamento. Ridurre il numero delle posizioni organizzative ed azzerare l'indennità di risultato dei dirigenti. E, infine, attivare una task force con l’Agenzia delle entrate per la lotta all'evasione".