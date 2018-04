Degrado in vicolo Vella, Nuccia Palermo scrive agli assessori comunali

Lo stato di degrado in cui versa il vicolo Vella, una traversa della via Atena, è oggetto di una richiesta di verifica sanitaria da parte del consigliere comunale Nuccia Palermo che ha depositato, presso l’ufficio di presidenza, una segnalazione indirizzata tra gli altri agli assessori alla Polizia municipale, Viabilità, manutenzione stradale e all’Ambiente.

“Nella giornata di ieri - scrive il consigliere Palermo - su invito dei residenti ho effettuato un sopralluogo constatando le condizioni di degrado, poco decoro urbano e potenziale rischio sanitario in cui versa il vicolo Vella a pochi passi dalla via Atenea. L’odore nauseabondo proveniente dal vicolo per l’abbandono di immondizia, il mancato controllo al fine di evitare il verificarsi di tale problematica e la mancata bonifica, potrebbero comportare delle azioni legali da parte dei commerciati e dei residenti nei confronti dell’ente qualora si accertasse un danno di immagine o il rischio per la salute pubblica della quale ha diretta responsabilità il sindaco. Pertanto, chiedo all’amministrazione attiva, con immediata urgenza, di provvedere senza indugio al ripristino di una situazione di decoro e di sicurezza sanitaria nei luoghi indicati”.