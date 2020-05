Monserrato ostaggio del degrado, Vullo: "Ormai è emergenza"

Monserrato, il consigliere comunale Marco Vullo denuncia una condizione di assoluto abbandono di diverse zone del quartiere.

In particolare sarebbero "invase da topi e scarafaggi" le vie Isola delle Femmine, Ponza, Levanzo, Anacapri e Marettimo. "E' una vera e propria emergenza - spiega - e un alto rischio igienico sanitario per i residenti delle zona. Continuo a registrare l’inefficienza governativa dell’amministrazione Firetto, i quartieri abbandonati a sé stessi, gli assessori alla sanita e alla nettezza urbana stanno dimostrando di essere incapaci nel governare questi fenomeni, un esempio lampante è il degrado in cui versa la frazione di Monserrato, dove i residenti sono stanchi di denunciare lo stato di grave abbandono e di rischio per la salute pubblica“.

Vullo in particolare chiede che si intervenga decespugliando e disinfestando tutte le zone della città e di tutte le periferie, "non a macchia di leopardo e senza un ordine ben preciso come è stato fatto in questi ultimi 5 anni".