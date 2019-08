Compagnia telefonica "usa" la Valle, Di Rosa: "Ma la legge sui copyright?"

Si chiama “Ho.Mobile”, ed è una nuova compagnia telefonica. Proprio loro hanno messo online uno spot, si chiama “Zero extra costi”, ed ha avuto come immagine la Valle dei Templi. A puntare il dito sullo spot è stato Giuseppe Di Rosa, leader del movimento “Mani Libere”.

“Sarà che forse sono troppo fiscali le leggi italiane - dice Di Rosa in una nota - ma questa pubblicità non sta utilizzando qualcosa che non può utilizzare mancando anche di rispetto agli agrigentini infrangendo molti articoli della Legge sul copyright?”.