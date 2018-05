Chiesti interventi su agricoltura, viabilità, sport: soddisfatto Li Voti

"Sono particolarmente contento che negli ultimi giorni diversi consiglieri comunali di maggioranza hanno sollecitato l’amministrazione Pace a interventi economico-finanziari molto più incisivi e consistenti in settori vitali per l’economia di Ribera, quali agricoltura, viabilità rurale, attività produttive varie, sport. Ciò rafforza il mio convincimento che le proposte e gli emendamenti ai bilanci comunali degli ultimi 3 anni fatti da me e da altri consiglieri comunali di minoranza erano giusti, seri e di interesse collettivo". Lo scrive il consigliere comunale di Ribera Emanuele Li Voti.

"Peccato per Ribera perchè le nostre indicazioni mirate a dare risposte concrete e significative ai cittadini sono state, quasi sempre acriticamente, bocciate da quella maggioranza consiliare di cui tali consiglieri comunali sono stati e sono parte integrante - ha aggiunto Li Voti - . Oggi non so il perché di tale nuova sensibilità. Poco importa, accolgo comunque con favore la loro iniziativa. Meglio tardi che mai. Spero che nel prossimo bilancio possano essere accolte proposte ed emendamenti dell’intero consiglio comunale".