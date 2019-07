Sodano in visita al carcere Petrusa: "Esperienza toccante, il reinserimento è fondamentale"

"E’ stata una visita importante quella di oggi, una delle più toccanti e profonde fin dal mio insediamento da parlamentare. Ho dialogato a lungo con i detenuti per conoscere le loro necessità, portare una parola di conforto, assicurarmi delle loro condizioni di vita e del percorso di rieducazione che, chiunque sconti un periodo detentivo, dovrebbe intraprendere per reinserirsi nella società".

Lo ha detto il deputato del M5s Michele Sodano dopo avere visitato il carcere di contrada Petrusa. Sodano aggiunge: "Ugualmente importante è stato ricevere le osservazioni degli agenti penitenziari e prendere atto delle impellenti esigenze della struttura. Emerge chiaramente una pianta organica sottodimensionata, una situazione nata in seguito all’entrata in vigore della riforma Madia che compromette il funzionamento del Petrusa a pieno regime. Per questo motivo mi faccio portavoce di queste istanze e le porto a Roma, chiedendo maggiore attenzione per la struttura di Agrigento".