Carcere Petrusa, Fdi: "Evasiva la risposta del ministro sulla carenza d'organico"

Soddisfatti, ma non troppo dalla risposta del ministro della Giustizia. "Continueremo a vigilare" - promettono da Fratelli d'Italia. Il deputato Carolina Varchi aveva rappresentato, con un'interrogazione, le problematiche strutturali, di sovraffollamento e di carenza di personale della casa circondariale “Di Lorenzo”. E lo aveva fatto dopo una visita effettuata su proposta del portavoce cittadino di Fdi Paola Antinoro.

Nel corso della visita, Varchi ha incontrato il personale della polizia penitenziaria, il direttore del carcere e i rappresentanti dei sindacati ed ha visitato gli spazi detentivi. "Soddisfacente la risposta del ministro alle nostre sollecitazioni sulle carenze strutturali e conseguente sovraffollamento, vigileremo perché vengano attuate al più presto - ha dichiarato, attraverso nota stampa, l'onorevole Carolina Varchi - . Preoccupa, invece, la risposta molto evasiva in merito alla cronica carenza di organico dopo i tagli voluti dalla legge Madia. Il ministro ignora il problema e non dà alcuna certezza in ordine all’implementazione dell’organico in servizio che continuerà a svolgere turni massacranti, dimostrando poco interesse per le condizioni di lavoro de personale PolPen".

"Ringrazio l'onorevole Varchi per i risultati ottenuti e per aver assicurato la volontà di voler continuare a sostenere, insieme al coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, le istanze di tutto il personale della casa circondariale Di Lorenzo, della polizia Penitenziaria e dei loro rappresentanti sindacali" - ha commentato il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Paola Antinoro - .