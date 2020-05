Calamonaci, il Comune al fianco dei commercianti: erogato un contributo anticrisi

L'Amministrazione comunale di Calamonaci al fianco dei commercianti piegati dalla crisi a causa del Covid-19. Stando ad una nota diffusa dal Comune, infatti, i titolari delle attività commerciali, oltre ad avere avuto decurtate tutte le tasse comunali, hanno ricevuto un contributo in denaro che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del titolare.

"Un piccolo segno di ripartenza affinché si possa affrontare questa situazione in maniera più serena - dice il sindaco Paolo Spinelli -. Un gesto di vicinanza nei confronti di chi aveva come unica fonte di reddito familiare tali attività e con ciò si può permettere di tirare un piccolo respiro di sollievo e guardare al domani con maggiore serenità. Era un atto quasi dovuto perché le attività sono il polmone di un comune, e senza di loro l’intera economia si ferma. Un gesto di speranza per tutti i calamonacesi”.