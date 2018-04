Troppe assunzioni all'Ars, La Rocca Ruvolo non firma i contratti e si dimette da capogruppo Udc

Troppe assunzioni. Il deputato dell'Udc, Margherita La Rocca Ruvolo, ha preferito lasciare l'incarico di capogruppo piuttosto che firmare quelle assunzioni. Ecco cosa è successo - secondo quanto ricostruisce oggi il Giornale di Sicilia - all'Ars fra febbraio e metà marzo, prima che i magistrati spedissero le contestazioni e la macchina delle assunzioni si fermasse.

Mentre i magistrati contabili mettevano sotto la lente di ingrandimento i gruppi parlamentari per cercare di capire come fosse possibile che a fronte della diminuzione dei deputati stessero aumentando le assunzioni, dentro i partiti era in corso una guerra fra deputati per accaparrarsi il maggior numero di contratti. Uno scontro così duro - ricostruisce sempre il Giornale di Sicilia - che il capogruppo dell’Udc, Margherita La Rocca Ruvolo, ha preferito lasciare l’incarico piuttosto che firmare quelle assunzioni.

"Nel gruppo siamo in 5 - ha raccontato, al Giornale di Sicilia, la La Rocca Ruvolo -. Ognuno dei miei colleghi proponeva di fare 2 contratti a figure da loro individuate. Con questa media rischiavamo di fare 10 assunzioni. In più abbiamo 8 stabilizzati e bisognava dimostrare che non ci fosse duplicazione di ruoli o competenze. Avremmo finito per avere 18 precari per 5 deputati. Non me la sono sentita. E la settimana scorsa mi sono dimessa da capogruppo».

Da qualche giorno al vertice del gruppo Udc c’è la marsalese Eleonora Lo Curto. Toccherà a lei ora decidere se firmare quelle dieci assunzioni. "Al di là del fatto che si possa fare per legge, non mi è sembrato corretto assumere persone che non sono neanche laureate. Mi chiedevo come avrei potuto spiegarlo all’opinione pubblica - ha spiegato La Rocca Ruvolo - . Io penso - conclude - che bisogna agire sempre per il bene del gruppo. Non c’era bisogno di quelle assunzioni. Ci servivano altre figure, come l’addetto stampa, il responsabile della sicurezza e un esperto in diritto. Ma non ho visto curricula adeguati. Mi è sembrato giusto dare un segnale di razionalità in un momento in cui si parla tanto di spending review e la gente fuori dai palazzi è in difficoltà. E allora ho deciso: io quei contratti non li firmo, lascio che siano altri a decidere".