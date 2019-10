Continua l'abbattimento di alberi in città, Carlisi: "Colpa della mancata manutenzione"

"La mancata manutenzione comunale del patrimonio arboreo comincia a creare insostenibili danni. Gli alberi, senza adeguata potatura, crescono togliendo luce (anche inglobando le lampade dell'illuminazione pubblica) e impediscono il passaggio sui marciapiedi perché i rami crescono ormai anche a misura di bambino".

A denunciarlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi. "La manutenzione - continua - è affidata a privati che si offrono, anche perché ne hanno le possibilità economiche, per togliere quello che è diventato un fastidio piuttosto che una ricchezza per la città. Il taglio avviene, spesso, indiscriminatamente perché si cerca di risparmiare facendo durare l'efficacia dell'intervento il più possibile. Le potature - continua Carlisi - dovrebbero seguire un calendario naturale per non fare morire le piante, cosa che sembra stia succedendo ad alcuni esemplari potati drasticamente a ridosso dell'estate".

Il consigliere comunale evidenzia come questo comporti la perdita di "pezzi di patrimonio" a causa del fatto che "le autorizzazioni al taglio sembrano rilasciate senza una opportuna valutazione agronomica".