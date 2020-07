"Si vada a nuove elezioni": raccolta firme a Naro e a San Leone

Oggi, a partire dalle 10, sono in piazza Cavour a Naro. Domani, a partire dalle 18, saranno in piazza Giglia a San Leone. Fratelli d'Italia scende in piazza e avvia la raccolta per chiedere le dimissioni del Governo Conte e dunque elezioni a settembre. Avverrà tutto - nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid - in contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del Centrodestra.

A Naro saranno presenti: il presidente del locale Circolo Territoriale "Amici di Giorgia Meloni", Francesco Augusto Canzoneri, e il segretario Alberto Tosto. Ad Agrigento ci sarà il dirigente nazionale, Calogero Pisano; il portavoce provinciale, Fabio La Felice; il coordinatore cittadino, Paola Antinoro; il vice coordinatore, Giuseppe Milano; il presidente del circolo territoriale di Favara, Antonio Moscato; il vice presidente Mariagrazia Alongi; il presidente del circolo territoriale di Porto Empedocle, Angelo Iacono Quarantino.

"Per potere firmare è necessario esibire un documento d'identità valido" - viene ricordato - .