Marciapiedi impraticabili e strade pericolose, Nobile e Sollano chiedono interventi

Marciapiedi pericolosi e verde in abbandono, i consiglieri comunali Teresa Nobile e Alessandro Sollano chiedono interventi. In particolare i due, su segnalazione dei residenti della zona del Villaggio Peruzzo hanno effettuato un sopralluogo verificando le criticità in cui versano le aree destinate ai pedoni in larga parte a causa delle radici gli alberi.

"La situazione di alcuni marciapiedi - dicono - è veramente imbarazzante, molti risultano essere impercorribili, costringendo così i passanti a

camminare lungo la strada con tutti i pericoli che tale situazione può comportare a tutti, ma ancor di più ai bambini e agli anziani".

Per questo i due consiglieri chiedono "con urgenza l’adozione di provvedimenti e adempimenti tesi al ripristino della pubblica incolumità , intervenendo innanzitutto sulla potatura degli alberi e successivamente al ripristino dei marciapiedi, evitando che tale situazione possa essere causa di pericolo per i tanti cittadini che si trovano a percorrerli" e che l'amministrazione disponga interventi "straordinari di manutenzione dei marciapiedi dell'intera città".



Gallery