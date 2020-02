Fatture geolocalizzate e servizi alle amministrazioni: ecco il factotum degli Enti Pubblici

Fare impresa al Sud, spesso può essere una scommessa e così è stato per quattro giovani amici che, da Bivona, centro dell’entroterra agrigentino, decidono di trasformare le proprie idee in progetti capaci di offrire soluzioni in modo, pratico, comodo e veloce. Decidono dunque di creare un’azienda di servizi, rivolti prevalentemente, alle pubbliche amministrazioni.

Nasce così Hya Group che in pochi anni, è diventata azienda leader del settore a cui attualmente si rivolgono, oltre cento amministrazioni pubbliche della Sicilia. Il trenta percento dei comuni dell’Isola poi, affida a Hya la filiera dei tributi locali. Una scommessa che si è rivelata doppiamente vincente per i soci fondatori, sia per il consenso imprenditoriale e sia per essere riusciti a lavorare, con successo, nella propria terra.

Nel tempo, nuove figure professionali si sono aggiunte alla società, così come sempre più ampio è il ventaglio dei servizi offerti. Paolo Barone, CEO di “Hya” punta molto sulla competenza e sulla professionalità dei membri del gruppo, che lo stesso ama chiamare “famiglia”. “La più grande soddisfazione del gruppo – dice Barone – è il gruppo stesso”.

Hya è punto di riferimento non solo per gli Enti pubblici ma anche per le grandi aziende del settore bancario e assicurativo. Un collaudato staff, sviluppa sistemi innovativi capaci di soddisfare le sempre più crescenti esigenze. Fiore all’occhiello del gruppo è la gestione dell’intera filiera dei tributi locali con la stampa delle fatture, l’imbustamento, la spedizione e il recapito a domicilio, il tutto con la garanzia certificata della tracciabilità geolocalizzata.

Per snellire i tempi della burocrazia, Hya propone, anche alle pubbliche amministrazioni, un innovativo e sicuro portale di archiviazione dei documenti e che trasforma, tutto ciò che è cartaceo, in file digitali, facilmente e rapidamente reperibili. “I prossimi obbiettivi – dice il Co-founder Giuseppe Castellano – sono quelli di offrire i nostri servizi non solo ed esclusivamente al territorio siciliano ma anche al mercato nazionale”.