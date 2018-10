Riparato il guasto del "Tre Sorgenti", torna l'acqua in 5 Comuni

Conclusi - nonostante il brutto tempo - i lavori di manutenzione per l'eliminazione del guasto riscontrato lungo l’acquedotto “Tre Sorgenti” - in contrada Muxarello, nel Comune di Aragona. A darne notizia è Girgenti Acque che ha effettuato, ancora una volta, il necessario intervento di riparazione in via sostitutiva al consorzio acquedottistico “Tre Sorgenti”.

L'acquedotto è stato messo in esercizio a portata parziale. Pertanto, salvo eventuali imprevisti del caso, la fornitura idrica, nei Comuni interessati, sarà ripristinata domani, come da programma:

· Racalmuto e Grotte ore 08:30;

· Castrofilippo ore 09:30;

· Naro ore 15:00;

· Ravanusa ore 15:00.

"La distribuzione idrica, nei Comuni, sarà ripristinata non appena i serbatoi comunali avranno raggiunto i livelli idrici ottimali, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici" - ha concluso Girgenti Acque - .