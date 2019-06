Il Wwf ricorda Franco Galia: giornata dedicata alla bellezza

Tanti cittadini e volontari questo sabato sono intervenuti lungo la costa della riserva naturale di Torre Salsa a Siculiana per una giornata voluta dal Wwf per ricordare Franco Galia. Galia, dicono dall'associazione ambientalista, "è stato il primo e indimenticabile direttore della riserva naturale orientata di Torre Salsa, affidata da quasi 20 anni al Wwf. Volontario e attivista del Wwf di Licata, Franco Galia ha dedicato la sua vita alla causa ambientalista. Scomparso prematuramente ha lasciato un vuoto difficile da colmare, impossibile nei cuori, irraggiungibile nei risultati ottenuti da direttore della riserva. In serata è stato ricordato religiosamente da familiari e amici".