Siculiana, le tartarughe caretta caretta nidificano in spiaggia

La tartaruga marina, tra le specie più rare del mediterraneo, sceglie di nidificare sulle spiagge del litorale siculianese.

Nell'arco di una settimana due nidificazioni, la prima nella spiaggia di Pietre cadute e la seconda nell'incantevole spiaggia del borgo marinaro di Siculiana Marina, una delle spiagge più rinomate della “Costa Sicana” di Agrigento.

Nel caso della prima nidificazione, avvenuta il 16 Giugno, sono stati i volontari del WWF ad accorgersi del “lieto evento” nell'ambito del consueto monitoraggio giornaliero delle spiagge. I volontari hanno identificato le tracce impresse sulla sabbia che non lasciavano alcun dubbio, mentre per il secondo, verificatosi il 24 Giugno, gli operatori del WWF sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino di Realmonte.

In entrambi i casi gli operatori dell'Ente gestore della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa hanno delimitato l’area con rete metallica per proteggere il nido da attacchi di predatori ed hanno apposto i cartelli per segnalare ai bagnanti lo straordinario evento e proteggere il nido dai curiosi.

Ora le uova staranno in incubazione per circa 60 giorni nelle sabbie fini e color oro che caratterizzano le spiagge siculianesi. Appena pronti i piccoli romperanno il guscio e, una volta emersi dalla sabbia, inizieranno la loro corsa verso il mare. Si tratta di un evento divenuto ormai raro nel resto d'Italia, a causa della scarsità di siti idonei alla nidificazione della specie, ma le acque di Siculiana ancora una volta si riconfermano per la qualità e l'assenza di inquinamento.

"La nostra costa, ove ricade anche la Riserva Naturale di Torre Salsa, si conferma un luogo di straordinario valore naturalistico – commenta il sindaco Leonardo Lauricella –, siamo consapevoli dell'importanza di questi frequenti episodi e la nostra sensibilità si tramuta in sinergie fattive con i volontari e gli operatori del WWF per la tutela della biodiversità ed in particolare per la protezione delle tartarughe caretta caretta che sono diventate uno degli elementi identitari di questo lembo di litorale tra i più pregiati della Costa Sicana".