Lavori pubblici a Siculiana, la Regione sborsa 173 mila euro per realizzare un progetto

Lavori di messa in sicurezza e nuova viabilità in contrada Cantamatino a Siculiana. Il direttore generale del dipartimento tecnico assessorato alle Infrastrutture ha ammesso a finanziamento l'istanza del Comune. Arriverà un finanziamento di circa 173 mila euro per la progettazione.

"La richiesta avanza dalla amministrazione - ha dichiarato il sindaco Leonardo Lauricella - permetterà la redazione del progetto, in forma esecutiva, l'espletamento delle indagini tecniche e geologiche, presupposto indispensabile per partecipare ai bandi finanziati con fondi europei. Particolare attenzione verrà dedicata al dissesto idro-geologico riscontrato in prossimità delle cooperative ediliize di contrada Cantamatino. Nell'immediato, con fondi comunali, - ha proseguito il sindaco Leonardo Lauricella - verranno eseguiti lavori finalizzati alla rimozione del muro caduto e alla messa in sicurezza della parte restante al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e ripristinare il normale transito veicolare".